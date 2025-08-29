ESVK: Auf den Spuren von Leon Draisaitl

In der Regel sorgen Profi-Sportler mit dem für Aufsehen, was sie auf dem Platz oder im Eishockey auf dem Eis geleistet haben. Spektakuläre Tore, gewonnene Laufduelle, kühne Einzelaktionen. Beim US-Amerikaner Joe Cassetti war das ganz sicher auch mal so. Der aus Kalifornien kommende Stürmer hat einst für die amerikanische U17-Nationalmannschaft gespielt, stand unter anderem drei Jahre lang für das Uni-Team von Miami in der starken NCAA auf dem Eis. Und wagte vor etwa einem Jahr den Sprung ins Ausland. Er unterschrieb bei den Belfast Giants, für die er aber nicht über die Testspiele hinauskam.

ESV Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufbeuren Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schulterverletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis