Amerikaner mit Schokoladenseite: Der neue Joker-Stürmer Joe Cassetti ist Fan des deutschen Superstars. Nach überstandener Schulterverletzung will er beim ESV Kaufbeuren wieder angreifen.

Neuzugang

ESVK: Auf den Spuren von Leon Draisaitl

Der neue Joker-Stürmer Joe Cassetti ist Fan des deutschen Superstars. Nach überstandener Schulterverletzung will der US-Amerikaner nun beim ESV Kaufbeuren wieder angreifen.
Von Manuel Weis
    Der Schulter geht es gut: Joe Cassetti hat vergangene kein einziges Pflichtspiel für die Belfast Giants gemacht. Doch seine Verletzung sei nun auskuriert – und der US-Amerikaner fit. Foto: Ralf Lienert

    In der Regel sorgen Profi-Sportler mit dem für Aufsehen, was sie auf dem Platz oder im Eishockey auf dem Eis geleistet haben. Spektakuläre Tore, gewonnene Laufduelle, kühne Einzelaktionen. Beim US-Amerikaner Joe Cassetti war das ganz sicher auch mal so. Der aus Kalifornien kommende Stürmer hat einst für die amerikanische U17-Nationalmannschaft gespielt, stand unter anderem drei Jahre lang für das Uni-Team von Miami in der starken NCAA auf dem Eis. Und wagte vor etwa einem Jahr den Sprung ins Ausland. Er unterschrieb bei den Belfast Giants, für die er aber nicht über die Testspiele hinauskam.

