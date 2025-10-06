„Ich komme bis heute nicht damit klar“ – diese Tat hat tiefe Spuren hinterlassen

Auch wenn die Tat lange zurückliegt, hallt sie im Geschädigten weiter nach: 2011 oder 2012 – der Ostallgäuer war damals 16 bis 17 Jahre alt – soll ihn der deutlich ältere Angeklagte sediert, vergewaltigt und dabei gefilmt haben. Nun hat er den Mut gefasst, gegen den Mann juristisch vorzugehen. Dieser muss sich wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen vor dem Amtsgericht Kaufbeuren verantworten.
Amtsgericht Kaufbeuren
