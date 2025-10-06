Icon Menü
Amtsgericht Kaufbeuren: Ostallgäuer gesteht, Jugendlichen sediert, vergewaltigt und gefilmt zu haben

Amtsgericht Kaufbeuren

„Ich komme bis heute nicht damit klar“ – diese Tat hat tiefe Spuren hinterlassen

Vor über zehn Jahren sediert und vergewaltigt ein Ostallgäuer einen Jugendlichen. Dieser leidet bis heute unter der Tat. Jetzt gesteht der Angeklagte vor Gericht.
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Vor dem Amtsgericht Kaufbeuren gesteht der Mann, den Jugendlichen damals mit einem sedierenden Mittel außer Gefecht gesetzt zu haben.
    Vor dem Amtsgericht Kaufbeuren gesteht der Mann, den Jugendlichen damals mit einem sedierenden Mittel außer Gefecht gesetzt zu haben. Foto: Achim Scheidemann/dpa (Symbolbild)

    Auch wenn die Tat lange zurückliegt, hallt sie im Geschädigten weiter nach: 2011 oder 2012 – der Ostallgäuer war damals 16 bis 17 Jahre alt – soll ihn der deutlich ältere Angeklagte sediert, vergewaltigt und dabei gefilmt haben. Nun hat er den Mut gefasst, gegen den Mann juristisch vorzugehen. Dieser muss sich wegen Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen vor dem Amtsgericht Kaufbeuren verantworten.

