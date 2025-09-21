B12-Demo: Ja zu einem möglichen Ausbau, aber nicht „maßlos“

Eine Stunde Hitze. Eine Stunde auf einem Asphaltband. Eine Stunde zwischen Germaringen und dem Parkplatz bei Weinhausen. Es gäbe schönere Strecken für eine Radtour. Nach Angaben des Veranstalters nahmen am Sonntag dennoch 200 Teilnehmer an der fünften „Radl-Demo“ gegen den B12-Ausbau in seiner geplanten Form teil. Die Bundesstraße wurde dafür vorübergehend zwischen Germaringen und Jengen für den Autoverkehr gesperrt.
Radeln auf der B12
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden