B12-Ausbau in der Kritik: Radl-Demo fordert nachhaltige Verkehrsplanung und Flächenschutz

Radeln auf der B12

B12-Demo: Ja zu einem möglichen Ausbau, aber nicht „maßlos“

Die „Radl-Demo“ gegen den Ausbau der B12 findet unter dem Eindruck der Sparzwänge in Berlin statt. Warum Bauern und Naturschützer gemeinsame Sache machen.
Von Alexander Vucko
    B12 Demonstration gegen autobahnähnlichen Ausbau Radl-Demo Bund Naturschutz Abschnitt Germaringen-Jengen Foto: Alexander Vucko

    Eine Stunde Hitze. Eine Stunde auf einem Asphaltband. Eine Stunde zwischen Germaringen und dem Parkplatz bei Weinhausen. Es gäbe schönere Strecken für eine Radtour. Nach Angaben des Veranstalters nahmen am Sonntag dennoch 200 Teilnehmer an der fünften „Radl-Demo“ gegen den B12-Ausbau in seiner geplanten Form teil. Die Bundesstraße wurde dafür vorübergehend zwischen Germaringen und Jengen für den Autoverkehr gesperrt.

