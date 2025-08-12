Mit Bestleistung zum Titel – Kaufbeurer ist bayerischer Meister im Bankdrücken

Mit einer persönlichen Bestleistung hat Tim Lederer vom Athletik-Club Kaufbeuren (ACK) kürzlich den bayerischen Meistertitel im Bankdrücken geholt. In der Gewichtsklasse bis 74 Kilogramm stemmte der 19-Jährige im dritten Versuch beeindruckende 135 Kilogramm – und sicherte sich damit nicht nur Gold, sondern auch das Ticket für die deutsche Meisterschaft im Oktober.

Sicherer Start, spannendes Finale

Der Wettkampf fand im niederbayerischen Frauenau, tief im Bayerischen Wald nahe der tschechischen Grenze, statt. Bereits am Vortag war Lederer gemeinsam mit seiner Freundin angereist. Die Waage meisterte er dieses Mal „easy“, wie er sagt. Im ersten Versuch setzte Lederer auf ein sicheres Gewicht, das er souverän nach oben drückte. Danach steigerte er auf 132,5 Kilogramm – eine Last, die er schon im Vorjahr bei der deutschen Meisterschaft erfolgreich bewältigt hatte. Zwar brachte er die Hantel auch diesmal über die Brust, doch die Kampfrichter werteten den Versuch wegen technischer Unsauberkeit als ungültig.

Tim Lederer geht volles Risiko

Im entscheidenden dritten Versuch ging Lederer volles Risiko: 135 Kilogramm lagen nun auf der Stange. Mit sauberer Technik drückte er das Gewicht nach oben – und krönte sich so zum bayerischen Meister. Mit dem Titel in der Tasche richtet sich der Blick nun auf die deutsche Meisterschaft im Oktober. Dort will Lederer 140 Kilogramm drücken. „Das wird schwer, ist aber machbar“, sagt er entschlossen. Schafft er dieses Ziel, hätte er die Norm für den deutschen Nationalkader erfüllt – und könnte Deutschland international vertreten.

„Ich will im Oktober topfit sein.“

Nach einer kurzen Auszeit mit Freunden im Urlaub will Lederer das Training beim ACK auf drei bis vier Einheiten pro Woche hochfahren. Neben dem Kraftsport steht er auch als Fußballer für die Herrenmannschaft des TSV Oberbeuren auf dem Platz. Bei der Regeneration hilft ihm eine physikalische Gefäßtherapie. „Ich will im Oktober topfit sein“, betont der 19-Jährige. Der erste Schritt dahin ist mit dem Gewinn der bayerischen Meisterschaft nun gemacht.