Frauen unternehmen Ausflug an den Vilsalpsee

Die Dorf-Frauen-Gemeinschaft Lauchdorf Baisweil Großried unternahm einen gelungenen Ganztagsausflug über Seeg zum Vilsalpsee. Zuerst stand ein Besuch in der Erlebnisimkerei in Seeg auf dem Programm. Die Gruppe summte wie fleißige „Bienchen“ durch die Honigwelt und erhielt so einen lebendigen Einblick in die Imkerei.

Nach einem köstlichen Mittagessen ging es weiter mit dem Alpenexpress zum malerischen Vilsalpsee. Die Teilnehmenden ließen die Aussicht auf sich wirken und bewunderten die unberührte Natur rund um den See. Die frische Bergluft tat gut, und die Stimmung in der Gruppe war geprägt von Freude und Zufriedenheit.

Alle Mitfahrer zeigten sich begeistert von dem Tag und freuen sich bereits auf künftige Ausflüge.

