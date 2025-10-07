Icon Menü
Baisweil

Frauen unternehmen Ausflug an den Vilsalpsee

Bei allen Mitgliedern der Dorf-Frauen-Gemeinschaft Baisweil findet die Tour großen Anklang.
Von Martina Heiß für Dorf-Frauen-Gemeinschaft Lauchdorf Baisweil Großried
    Mitglieder der Dorf-Frauen-Gemeinschaft haben beim gemeinsamen Foto viel Spaß.
    Mitglieder der Dorf-Frauen-Gemeinschaft haben beim gemeinsamen Foto viel Spaß. Foto: Beate Pokorny

    Die Dorf-Frauen-Gemeinschaft Lauchdorf Baisweil Großried unternahm einen gelungenen Ganztagsausflug über Seeg zum Vilsalpsee. Zuerst stand ein Besuch in der Erlebnisimkerei in Seeg auf dem Programm. Die Gruppe summte wie fleißige „Bienchen“ durch die Honigwelt und erhielt so einen lebendigen Einblick in die Imkerei.

    Nach einem köstlichen Mittagessen ging es weiter mit dem Alpenexpress zum malerischen Vilsalpsee. Die Teilnehmenden ließen die Aussicht auf sich wirken und bewunderten die unberührte Natur rund um den See. Die frische Bergluft tat gut, und die Stimmung in der Gruppe war geprägt von Freude und Zufriedenheit.

    Alle Mitfahrer zeigten sich begeistert von dem Tag und freuen sich bereits auf künftige Ausflüge.

    Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

    Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.
    Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

    Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

