Bund Naturschutz pflegt das Biotop

Das Glück ist mit den Fleißigen – das galt jedenfalls an dem Samstag, an dem die Helferinnen und Helfer des Bunds Naturschutz sich an der Oberbeurer Steige um das dortige Biotop kümmerten. Dort wird jedes Jahr im Herbst der Hang und das Umfeld des Baches gemäht, um die Magerwiese zu erhalten. Die Mahd wird zusammengerecht und mithilfe großer Planen aus dem Biotop herausgebracht. An diesem Septembertag war alles perfekt, die Mahd war trocken und die Sonne schien, das machte es für die zehn Beteiligten recht angenehm. Nach getaner Arbeit gab es noch eine wohlverdiente Brotzeit. Der Termin für das Jahr 2026 steht schon fest: Es wird der 19. September sein. Wer mitmachen will, ist natürlich herzlich willkommen! Die diesjährigen Helfenden waren sich jedenfalls einig, dass sie da wieder dabei sein werden.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!