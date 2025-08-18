Bezirksliga: Starker Auftritt des Spitzenreiters

Nicht zu fassen: Der SVO Germaringen, der sich mit seinem neuen Trainer zunächst noch in der Bezirksliga Schwaben Süd sortieren wollte, ist schon zwei Spieltage Tabellenführer – und das langsam beeindruckend. In Legau gab es fast einen Kantersieg.

Julian Renz feiert Premiere

Als Tabellenführer reiste der SVO Germaringen zum Auswärtsspiel beim TSV Legau. Nach dem 5:0-Sieg wurde der Platz an der Sonne gefestigt. In einem relativ fairen Match zückte der Unparteiische neunmal die gelbe Karte und einmal die Rote Karte. Diese bekam ein Legauer nach einer Notbremse im ersten Spielabschnitt. Den daraus resultierenden Freistoß zirkelte Simon Hagg ins Kreuzeck zur 1:0-Führung für die Germaringer. Auch Julian Renz konnte sich in die Torschützenliste eintragen: „Ich freue mich über mein erstes Bezirksligator und bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich bin brutal stolz auf die Mannschaft und über den verdienten Sieg“, sagte der junge Stürmer im Rückblick.

Germaringen zeigt sich souverän

Der SVO kontrollierte fortan das Spielgeschehen und nutze die numerische Überzahl in der zweiten Spielhälfte geschickt aus. „Wir haben einen kampf- und laufstarken Gegner erwartet, der die Euphorie des Aufstiegs mitgenommen hat. Wir haben dagegengehalten. Natürlich hat der frühe Platzverweis uns in die Karten gespielt. Wir konnten nicht unmittelbar mit der Überzahlsituation etwas anfangen, haben aber dann immer besser ins Spiel gefunden. Gerade das 2:0 kurz vor der Pause war sehr wichtig für uns. Danach merkte man, dass beim Gegner die Kräfte nachlassen und wir haben es sauber runtergespielt“, analysierte SVO-Coach Thomas Prestele nach dem Spiel.

Kaufbeuren vergibt Chancen – und lässt dann Tore zu

Eine unnötige Niederlage kassierte die SpVgg Kaufbeuren gegen den TV Erkheim. Die SVK begann stark und erspielte sich innerhalb der ersten 15 Minuten etliche Torchancen, die jedoch unkonzentriert vergeben wurden. Innerhalb von zwei Minuten kamen dann die Gäste zu zwei Toren – mit Unterstützung der SVK-Abwehr. Immerhin gelang der Anschlusstreffer durch Can Uygun, der einen zu kurzen Rückpass zum Torwart ausgenutzt hatte. In Halbzeit zwei drückte die SVK auf den Ausgleich und erspielte sich mehrere Halbchancen. Erkheim blieb durch Konter gefährlich, doch Tore fielen keine mehr. So blieb es beim glücklichen Erfolg für Erkheim. Gäste-Trainer war Andreas Köster war nach dem Spiel froh: „Wir haben zu Anfang natürlich Glück gehabt, haben auf Fehler spekuliert und sind so zu zwei Toren gekommen. Zum Schluss war es natürlich purer Kampf – mit einem guten Ende für uns.“

Unnötige Niederlage, meint Sportchef Thomas Neumann

SVK-Trainer Manuel Günes wiederum sprach von einem Lernprozess: „Zehn Minuten Unaufmerksamkeit sind sofort bestraft worden. Die Moral der Mannschaft stimmt, leider haben wir nicht mehr den Ausgleich geschafft.“ Sportchef Thomas Neumann sprach von einer Niederlage, die unnötig gewesen war: „Die ersten 15 Minuten müssen wir zwei bis drei Tore machen. Im Gegenzug passieren uns dann Abwehrfehler, die die Erkheimer ausnutzten. Wir haben dann den Faden verloren, bis uns Erkheim ein Tor geschenkt hat. Danach haben wir uns wieder zurückgekämpft, jedoch zu viele Chancen liegen gelassen. Einfach schade, weil es ein sehr gutes Spiel war, leider mit einer Niederlage zum Schluss.“