Brand in Neugablonzer Asylunterkunft - das sind die Ermittlungsergebnisse

Der Feuerwehreinsatz an der Asylunterkunft in der Neugablonzer Falkenstraße ist mit hoher Wahrscheinlichkeit durch ein Kind verursacht worden. Das haben die Ermittlungen der Kripo Kaufbeuren ergeben. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, habe am Dienstagnachmittag vergangener Woche ein strafunmündiges Kind gezündelt und sei damit für den Vorfall verantwortlich. Die Ermittlungen gelten damit als abgeschlossen. Bei dem Vorfall gab es weder Verletzte noch nennenswerten Sachschaden.
Feuerwehreinsatz in Kaufbeuren
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden