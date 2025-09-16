Icon Menü
Ermittlungen: Brand in Asylunterkunft Neugablonz – Kind als Zündler identifiziert

Feuerwehreinsatz in Kaufbeuren

Brand in Neugablonzer Asylunterkunft - das sind die Ermittlungsergebnisse

Die Asylunterkunft in der Neugablonzer Falkenstraße sorgt weiter für Ärger. Nun liegen die Ermittlungsergebnisse nach dem Brand vor einer Woche vor.
Von Alexander Vucko
    Vor einer Woche rückte die Feuerwehr wegen eines Alarms in die Asylunterkunft in der Neugablonzer Falkenstraße aus.
    Vor einer Woche rückte die Feuerwehr wegen eines Alarms in die Asylunterkunft in der Neugablonzer Falkenstraße aus. Foto: Feuerwehr Kaufbeuren (Archivbild)

    Der Feuerwehreinsatz an der Asylunterkunft in der Neugablonzer Falkenstraße ist mit hoher Wahrscheinlichkeit durch ein Kind verursacht worden. Das haben die Ermittlungen der Kripo Kaufbeuren ergeben. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt, habe am Dienstagnachmittag vergangener Woche ein strafunmündiges Kind gezündelt und sei damit für den Vorfall verantwortlich. Die Ermittlungen gelten damit als abgeschlossen. Bei dem Vorfall gab es weder Verletzte noch nennenswerten Sachschaden.

