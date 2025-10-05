Darum ist bei Brustkrebs die Früherkennung so wichtig

Anlässlich des Brustkrebsmonats Oktober klärt des Klinikum Ostallgäu-Kaufbeuren über die Krankheit auf. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik. Je früher er erkannt wird, desto besser seien die Heilungschancen. Nähere Informationen zu diesem Thema liefert ein Online-Vortrag des Brustkrebszentrums Kaufbeuren am Dienstag, 7. Oktober.

Bessere Heilungschancen durch frühzeitige Erkennung von Brustkrebs

„Wird der Tumor frühzeitig entdeckt, liegt bei den meisten Patientinnen die Heilungschance bei über 90 Prozent“, betont Dr. Bodil Ipsen, die das Kaufbeurer Brustkrebszentrum leitet. „Das Mammografie-Screening ist dafür ein wichtiger Baustein.“ Natürlich könne eine Mammografie nicht die Entstehung von Brustkrebs verhindern, aber sie ermöglicht die frühzeitige Erkennung, so Ipsen weiter. „Unser Ziel ist es, dass jede betroffene Frau in unserer Region nicht nur eine schnelle und sichere Diagnose bekommt, sondern dass wir gemeinsam mit ihr den Weg einer individuell passenden Therapie finden“, führt die leitende Oberärztin aus.

Seit Juli 2024 ist das Mammografie-Screening auch für Frauen zwischen 70 und 75 Jahren möglich, erklärt das Klinikum in der Pressemitteilung. Bisher konnten nur Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre ein Screening vornehmen lassen. „Wir können die regelmäßige Teilnahme am Früherkennungsprogramm nur wärmstens empfehlen“, teilt Ipsen mit.

Online-Vortrag der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren am 7. Oktober

Der Online-Vortrag „Brustkrebs verständlich erklärt“ findet am Dienstag, 7. Oktober, von 19 bis 20 Uhr statt. Referentin ist Dr. Bodil Ipsen, Oberärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Kaufbeuren. Weitere Informationen zum Online Vortrag gibt es online. Mehr zum Brustkrebszentrum Kaufbeuren erfahren Interessierte auf der Internetseite der Kliniken.