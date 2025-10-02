Kaufbeurer CSU schickt Amtsinhaber in den OB-Wahlkampf – so reagiert Stefan Bosse

Er wusste den Rückhalt der Partei hinter sich, er war der einzige Kandidat: Dennoch sieht Stefan Bosse seine Nominierung als Oberbürgermeisterkandidat in dieser Deutlichkeit nicht als Selbstverständlichkeit an. Am Mittwochabend wurde der Amtsinhaber von seiner Partei für die Kommunalwahlen im März 2026 bestimmt. Der 60-Jährige erhielt 100 Prozent der Stimmen. „Ein Ergebnis, mit dem ich nicht gerechnet habe“, so Bosse.
Kommunalwahl 2026
