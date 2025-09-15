Icon Menü
Bürgermeisterwahl in Rieden-Zellerberg: Inge Weiß tritt nicht mehr an, es gibt einen Kandidaten für die Nachfolge

Kommunalwahl in Rieden-Zellerberg

Bürgermeisterin Inge Weiß kündigt Rückzug an – das ist der Kandidat für die Nachfolge

Bei der Bürgerversammlung in Rieden werden zudem die Pläne für ein Wärmenetz vorgestellt, das Energiequellen in der Kommune nutzen soll.
Von Hieronymus Schneider
    Manfred Dillian stellte sich als Bürgermeisterkandidat in Rieden vor. Amtsinhaberin Inge Weiß kündigte bei der Bürgerversammlung an, dass sie nicht mehr kandidieren wird.
    Manfred Dillian stellte sich als Bürgermeisterkandidat in Rieden vor. Amtsinhaberin Inge Weiß kündigte bei der Bürgerversammlung an, dass sie nicht mehr kandidieren wird. Foto: Hieronymus Schneider

    Bei der Bürgerversammlung im voll besetzten Riedener Musikerheim hat Bürgermeisterin Inge Weiß bekannt gegeben, dass sie bei der Kommunalwahl im März nicht mehr kandidieren werde. „Nach zwölf Jahren in diesem Amt und sechs Jahren im Gemeinderat ist für mich die Zeit zum Aufhören gekommen“, sagte die 62-Jährige. Als bisher einziger Kandidat für ihre Nachfolge stellte sich der 57-jährige Manfred Dillian aus Zellerberg in der Versammlung vor. Zuvor ging es bei der Zusammenkunft um die Wärmeplanung für die Ortsteile Rieden und Zellerberg sowie um die Lage der Gemeinde.

