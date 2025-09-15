Bürgermeisterin Inge Weiß kündigt Rückzug an – das ist der Kandidat für die Nachfolge

Bei der Bürgerversammlung im voll besetzten Riedener Musikerheim hat Bürgermeisterin Inge Weiß bekannt gegeben, dass sie bei der Kommunalwahl im März nicht mehr kandidieren werde. „Nach zwölf Jahren in diesem Amt und sechs Jahren im Gemeinderat ist für mich die Zeit zum Aufhören gekommen“, sagte die 62-Jährige. Als bisher einziger Kandidat für ihre Nachfolge stellte sich der 57-jährige Manfred Dillian aus Zellerberg in der Versammlung vor. Zuvor ging es bei der Zusammenkunft um die Wärmeplanung für die Ortsteile Rieden und Zellerberg sowie um die Lage der Gemeinde.
Kommunalwahl in Rieden-Zellerberg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden