Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Bürgerversammlung in Stöttwang: positive Entwicklung bie Schulden, Steuerkraft und Personal

Bürgerversammlung in Stöttwang

Positive Entwicklung bei Schulden, Steuerkraft und Personal in der Gemeinde Stöttwang

Bei der Bürgerversammlung in Stöttwang informiert Bürgermeister Christian Schlegel über den geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt – und ob er wieder kandidiert.
Von Stefan Horend
    • |
    • |
    • |
    Auf einem guten Weg sieht Bürgermeister Christian Schlegel die Gemeinde Stöttwang. Bei der Bürgerversammlung erläuterte die Situation der Kommune.
    Auf einem guten Weg sieht Bürgermeister Christian Schlegel die Gemeinde Stöttwang. Bei der Bürgerversammlung erläuterte die Situation der Kommune. Foto: Harald Langer

    Es seien keine Kreditaufnahmen geplant, der Schuldenstand von etwa 1,66 Millionen Euro werde dank guter Tilgungsraten stark abgebaut. Die Steuerkraft der Gemeinde sei gestiegen. Viele Dinge seien angestoßen, die Richtung stimme.  So lässt sich die Bilanz für das Jahr 2024 zusammenfassen, die Stöttwangs Erster Bürgermeister Christian Schlegel den rund 80 Besuchern bei der Bürgerversammlung präsentieren konnte. Stöttwang, das in den vergangenen Jahren im Landkreis immer mit am Ende der Tabelle stand, rücke deutlich nach oben. Zu verdanken sei dies auch der wachsenden Gewerbesteuer, weswegen die Gemeinde händeringend nach Grundstücken für weitere Gewerbeansiedlungen suche.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden