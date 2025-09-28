Positive Entwicklung bei Schulden, Steuerkraft und Personal in der Gemeinde Stöttwang

Es seien keine Kreditaufnahmen geplant, der Schuldenstand von etwa 1,66 Millionen Euro werde dank guter Tilgungsraten stark abgebaut. Die Steuerkraft der Gemeinde sei gestiegen. Viele Dinge seien angestoßen, die Richtung stimme. So lässt sich die Bilanz für das Jahr 2024 zusammenfassen, die Stöttwangs Erster Bürgermeister Christian Schlegel den rund 80 Besuchern bei der Bürgerversammlung präsentieren konnte. Stöttwang, das in den vergangenen Jahren im Landkreis immer mit am Ende der Tabelle stand, rücke deutlich nach oben. Zu verdanken sei dies auch der wachsenden Gewerbesteuer, weswegen die Gemeinde händeringend nach Grundstücken für weitere Gewerbeansiedlungen suche.

