Genusswanderer verabschieden sich

Mit ihrer letzten Wanderung rund um das Klosterdorf Irsee und stimmungsvollem Ausklang im Bräustüble verabschiedeten sich die Genusswanderer – eine Initiative, die unter der Leitung von Ursula Klimm und Werner Létang seit September 2016 mit dem Konzept „Wandern, Natur und Genuss“ zahlreiche Menschen begeistert und bereichert hat.

Was mit einer Infoveranstaltung begann, entwickelte sich zu einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte: 235 Wanderungen, zwei „Wanderwochen“, 58 Gruppentreffen mit insgesamt 6208 Teilnehmenden, ist die stolze Bilanz. Viele neue Bekanntschaften und Freundschaften sind in dieser Zeit entstanden, deren Wirkung weit über die Wanderwege hinaus spürbar bleiben wird.

„Wir blicken mit großer Freude und Dankbarkeit auf diese Zeit zurück“, sagen die beiden Gruppenleiter, ein herzliches Dankeschön auch an den Alpenverein, der dieses Projekt möglich gemacht hat.

