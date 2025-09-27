Icon Menü
ESVK: Das waren die Schlüsselmomente im Spiel gegen Bietigheim

Nur ein Punkt für die Joker

Diese Momente brachten dem ESVK die Niederlage gegen Bietigheim

Trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung unterliegen die Joker Bietigheim nach Penaltyschießen. Das hätte nicht sein müssen. Die Knackpunkte der DEL2-Partie.
Von Manuel Weis
    • |
    • |
    • |
    2337 Fans bildeten die Kulisse des ESVK-Spiels am Freitagabend.
    2337 Fans bildeten die Kulisse des ESVK-Spiels am Freitagabend. Foto: Harald Langer

    Es sind im Eishockey zumeist Kleinigkeiten, die am Ende über Sieg und Niederlage entscheiden. Insofern war es ein relativ typisches Eishockeyspiel, das am Freitagabend in Kaufbeuren über die Bühne ging.

