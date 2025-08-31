Icon Menü
DEL2-Vorbereitung: Kaufbeuren schlägt Bietigheim

Eishockey DEL2-Vorbereitung

Joker triumphieren – ESV Kaufbeuren startet Vorbereitung mit 5:2 gegen Bietigheim

Neue Gesichter, viel Action auf dem Eis: Wie Kaufbeuren die Steelers bezwang, welche Spieler direkt Eindruck hinterließen – und wo noch Luft nach oben ist.
Von Thomas Schreiber
    •
    •
    •
    Mit fünf Treffern und hartem Kampf auf dem Eis setzen die Joker (weiße Trikots) am Freitag ein erstes Ausrufezeichen gegen Bietigheim.
    Mit fünf Treffern und hartem Kampf auf dem Eis setzen die Joker (weiße Trikots) am Freitag ein erstes Ausrufezeichen gegen Bietigheim. Foto: Harald Langer

    Der erste Sieg in der Vorbereitung ist geschafft, die Fans zufrieden – und doch bleibt noch Luft nach oben. So lässt sich der 5:2-Erfolg des ESV Kaufbeuren gegen die Bietigheim Steelers in wenigen Worten zusammenfassen.

