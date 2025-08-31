Eishockey DEL2-Vorbereitung Joker triumphieren – ESV Kaufbeuren startet Vorbereitung mit 5:2 gegen Bietigheim

Neue Gesichter, viel Action auf dem Eis: Wie Kaufbeuren die Steelers bezwang, welche Spieler direkt Eindruck hinterließen – und wo noch Luft nach oben ist.