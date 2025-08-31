Joker triumphieren – ESV Kaufbeuren startet Vorbereitung mit 5:2 gegen Bietigheim

Der erste Sieg in der Vorbereitung ist geschafft, die Fans zufrieden – und doch bleibt noch Luft nach oben. So lässt sich der 5:2-Erfolg des ESV Kaufbeuren gegen die Bietigheim Steelers in wenigen Worten zusammenfassen.
Eishockey DEL2-Vorbereitung
