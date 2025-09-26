Kleine Ritter messen sich bei Spielen

Mehr als 130 tapfere Ritter und Burgfräulein haben kürzlich bei strahlendem Sonnenschein gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwisterkindern die Ritterspiele am Stockerberg besucht. Ihre Rittertugenden stellten die Kinder bei abenteuerlichen Spielen unter Beweis.

Während beim Drachenflug („Flying Fox“) und dem Dracheneierklau vor allem Mut gefragt war, bewiesen die Kinder an anderen Stationen Geschick und Kreativität. Sie gestalteten ihre eigenen Wappen-Wimpel und übten sich erfolgreich im Lanzenstechen, Armbrustschießen, Ringewerfen und Sackschlagen. Nachdem auch alle Prinzessinnen beim Stockpferd-Parcours gerettet wurden, gab es vom König nicht nur eine kleine Belohnung, sondern auch den redlich verdienten Ritterschlag. Besonderes Highlight für die eher kleineren Knappen war das Sandburgenbauen im extra dafür bereitgestellten Riesensandkasten.

Während der anstrengenden Ritterspiele konnten sich alle Besucher bei Kaffee und Kuchen stärken. An dieser Stelle möchten wir uns sehr herzlich bei den freiwilligen Kuchenbäckerinnen und -bäckern sowie der Familie Niederthanner vom Reisach-Früchtegarten für die großzügige Kuchenspende bedanken. Ein besonderer Dank geht auch an die Firma Paul sowie die Firma Ernst Höbel für die tatkräftige Unterstützung des Kinderfestes.

Besonders freuen wir uns über das zahlreiche positive Feedback und über die vielen leuchtenden Kinderaugen, in die wir an diesem abenteuerlichen und ereignisreichen Tag am Stockerberg blicken durften.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!