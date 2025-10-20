Musikalische Einstimmung auf den Herbst

Jedes Jahr im Herbst sorgt der Musikverein Hirschzell mit seiner Serenade für eine besondere Stimmung. Dies liegt auch am Aufführungsort: Der Kirchenraum von St. Martin strahlt gerade am Abend viel Ruhe aus. Großzügig sind abgeschirmte Lichter verteilt, die wie Kerzen flackern. Zwischen den Stücken herrscht absolute Stille. Es gibt keine Ansagen und keinen Zwischenapplaus.

Die Serenade wird jetzt bereits seit über 20 Jahren aufgeführt und erfreut sich einer immer noch wachsenden Zuhörerzahl. Deswegen waren die Kirchenbänke auch kürzlich gut gefüllt. Eröffnet wurde das Konzert um 19 Uhr mit dem feierlichen Musikfest-Hymnus. Auch andere klassische Werke wie „Choral Alpin“ und „Arioso“ von Johann Sebastian Bach wurden an dem Abend gespielt.

Dass die Literatur von modernen Blasorchestern breit gefächert ist, bewies Dirigent Arno Hirschka, indem er Pop-Balladen wie „The Story“, „Nothing‘s gonna change my love for you“ und den Abba-Song „The Way Old friends do“ ins Programm nahm. Nicht zuletzt Filmmusik passt ins Konzept: Dies zeigten die Stücke „Skyfall“, „Dragonheart“ und „A million dreams“ aus der Produktion „The greatest Showman“. Viele der moderneren Stücke wurden von Melanie Gallien ausdrucksstark gesungen.

Zum Schluss gab es viel Applaus und das Publikum kehrte nach der musikalischen Auszeit wieder in den mitunter hektischen Alltag zurück.

Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.

Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online. Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!