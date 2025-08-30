Beim Dschungelball fand das Ehepaar Preissler aus Kaufbeuren zueinander

Das Ehepaar Helga und Helmut Preissler hat ihr diamantenes Ehejubiläum gefeiert. Zu diesem Anlass besuchte sie Stadträtin Gertrud Gellings mit einem Geschenk und Glückwünschen der Stadt Kaufbeuren. „Es war mir eine Ehre, dieses besondere Jubiläum miterleben zu dürfen, und ich war sehr beeindruckt von ihrer Lebensgeschichte, dem beruflichen Werdegang, den immer noch sehr aktiven und musikalischen Aktivitäten und Lebensfreude“, freut sich Gellings.

Hochzeit am Freitag, 13. August

Das Ehepaar hatte sich am Rosenmontag beim Dschungelball in Neugablonz kennengelernt und vor 60 Jahren am Freitag, 13. August, in Kaufbeuren geheiratet. Sie lebten einige Zeit in den USA und im Raum München. Seit 39 Jahren sind sie wieder zurück in der Heimat Kaufbeuren.

Kennenlernen am Rosenmontag

Helmut Preissler war Unternehmer in der Medizintechnik und hat unter anderem die Irseer Ultraschall Seminare – eine Fortbildungsveranstaltung für Ärzte im Bereich der Ultraschall-Gefäßdiagnostik – in der Region etabliert. In Zusammenarbeit mit den Kliniken in Kaufbeuren hat er diese Veranstaltung 31 Jahre lang maßgeblich unterstützt. Seine Frau Helga hat diese im schwäbischen Bildungs­zentrum mit viel persönlichem Einsatz organisiert.

Leidenschaft für Frankreich

Mit ihrer Leidenschaft für Frankreich hat Helga Preissler auch viele Jahre im Partnerschaftsverein von Montsûrs und Irsee mitgewirkt. Außerdem malt sie seit vielen Jahren farbenfrohe Gemälde und hat damit schon die eine oder andere Arztpraxis, Apotheke, Friseursalon oder die „Blaue Blume“ in Kaufbeuren geschmückt. Die beiden wünschen sich, dass sie ihren Ruhestand noch einige weitere Jahre zusammen und in guter Gesundheit verbringen können.