Tagespflege sagt Danke

Anneliese Blasi kümmerte sich über viele Jahre um die Pflege und Betreuung älterer und demenzkranker Menschen in der Tagespflege Stiftsterrassen in Kaufbeuren. Sie wurde in all den Jahren vom Kollegenkreis und von den Tagespflegegästen für ihren Einsatz und ihre Fürsorge äußerst geschätzt. Nun verabschiedete das Team der BRK-Einrichtung die verdiente Kollegin. Renate Dantinger und Helga Lehmann vom BRK-Kreisverband Ostallgäu dankten der Mitarbeiterin und wünschten alles Gute für den Ruhestand.

