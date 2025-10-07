Icon Menü
Westendorf

Erntedank in Dösingen

Von Anette Nachbar für Pfarrgemeinderat St. Peter und Paul Dösingen
    Der Erntedankaltar in der Dösinger Pfarrkirche weist viele verschiedene Gemüse- und Obstsorten, Blumen und Nüsse und einen Laib Brot auf. Foto: Adelgunde Rösch

    Die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Dösingen konnten am diesjährigen Erntedankfest gemeinsam mit dem neuen Kaplan Raju Malluboyina vor einem prachtvoll geschmückten Altar feiern.

    Die Mitglieder des Pfarrgemeinderats Brigitte Schmid und Gerlinde Obermaier hatten zusammen mit Katrin Eberle und dem für den Kirchenschmuck zuständigen Jürgen Hartmann Feldfrüchte, Obst, Gemüse, Blumen, Samen und Nüsse und einen Laib Brot in der Form eines Kreuzes so ausdrucksvoll gestaltet, dass in dem Arrangement der Dank der ganzen Pfarrgemeinde für eine gute Ernte und ein gutes Jahr deutlich wurde. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher blieben nach dem Schlusssegen noch bewundernd vor dem Altar stehen.

    Als Zeichen, dass der Dank für die Gaben und der Segen weitergegeben werden soll, teilten Katharina Thiel und Adelgunde Thiel nach Ende des Gottesdienstes Minibrote aus Roggen aus. Der Spendenerlös wird dem Crescentia-Kloster zugutekommen.

    Dieser Inhalt wurde von der Redaktion nicht bearbeitet

    Hier veröffentlichen wir Berichte, die uns Vereine, Schulen, Kindergärten und andere Organisationen über das Allgäuer Vereineportal eingereicht haben. Sie können sich mit selbst beigesteuerten Texten und Bildern öffentlichkeitswirksam präsentieren.
    Wir achten zwar auf Fehler in diesen Inhalten. Wir verändern die Texte aber sonst nur in Ausnahmefällen. Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann – in der Zeitung und online.

    Mit dem neuen Angebot wollen wir Ihnen noch mehr Service bieten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

