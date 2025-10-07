Erntedank in Dösingen

Die Gottesdienstbesucherinnen und -besucher der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Dösingen konnten am diesjährigen Erntedankfest gemeinsam mit dem neuen Kaplan Raju Malluboyina vor einem prachtvoll geschmückten Altar feiern.

Die Mitglieder des Pfarrgemeinderats Brigitte Schmid und Gerlinde Obermaier hatten zusammen mit Katrin Eberle und dem für den Kirchenschmuck zuständigen Jürgen Hartmann Feldfrüchte, Obst, Gemüse, Blumen, Samen und Nüsse und einen Laib Brot in der Form eines Kreuzes so ausdrucksvoll gestaltet, dass in dem Arrangement der Dank der ganzen Pfarrgemeinde für eine gute Ernte und ein gutes Jahr deutlich wurde. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher blieben nach dem Schlusssegen noch bewundernd vor dem Altar stehen.

Als Zeichen, dass der Dank für die Gaben und der Segen weitergegeben werden soll, teilten Katharina Thiel und Adelgunde Thiel nach Ende des Gottesdienstes Minibrote aus Roggen aus. Der Spendenerlös wird dem Crescentia-Kloster zugutekommen.

