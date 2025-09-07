Die Spiele der Fans

„Weltklasse“, meint „Beppo“ vom ESVK-Fanclub, ist der Warrior Cup in Kaufbeuren. „Der Warrior Cup ist nicht nur eine Werbung für den ESVK, sondern auch für die Stadt.“ Dabei spielte er auch auf die Fans von Glasgow Clan an, die zum Teil einige Urlaubstage geopfert haben. „Aber einige Schotten wären auch gekommen, wenn der Cup nicht stattgefunden hätte“, erklärt „Beppo“. Denn bei der ersten Auflage des Cups hatten sich schon einige Freundschaften ergeben.

Glasgow Clan mit Stützpunkt in der Stadt

So haben die Schotten in Kaufbeuren den „Dicken Hund“ als ihre Basis außerhalb des Cups erkoren. „Die fühlen sich hier heimisch“, sagt deshalb ESVK-Fanbeauftragter Matthias Reitzner. Im Bierzelt gab es dann bei den Fanspielen das große Wiedersehen: Bei Wettmelken, Nageln und Maßkrugstemmen amüsierten sich die Fans der vier Mannschaften, ESVK, Glasgow Clan, Red Bull München und Nürnberg Ice Tigers, köstlich. In der Reihenfolge war auch das Ergebnis der Fanspiele.

Nageln gehörte neben Maßkrugstemmen und Wettmelken zu den Disziplinen der Fanspiele beim Warrior Cup des ESVK. Foto: Thomas Schreiber

„Das Ganze kam sehr gut an“, berichtet Reitzner. Und es waren auch deutlich mehr Zuschauer als voriges Jahr – schon an den beiden ersten Tagen waren fast 4000 Zuschauer dabei. „Die Schotten sind sowieso da. Aber man merkt auch, dass zwei bayerische Vereine noch mitspielen“, erklärt ESVK-Mannschaftsleiter Manfred Meier. Doch dazu gesellten sich auch noch Gäste aus nah und fern: etwa Fans des HCL Landsberg oder aus Crimmitschau. Drei Mann hatten ein Vorbereitungsspiel der Eispiraten für einen Abstecher nach Kaufbeuren genutzt. „Wir interessieren uns für Eishockey, deshalb dachten wir, wir schauen uns den Cup an“, erklärt ein Fan. „Der ist cool – macht Spaß“, fügt sein Kumpel an.

Ein Herz für „Clangus“ und „Pucki“

Zum Beispiel mit „Pucki“ und „Clangus“, den Maskottchen aus Nürnberg und Glasgow. Der Münchner „Mike“ hingegen fehlte. „Den haben wir auch schon vermisst“, erklärt ein Fan aus der Landeshauptstadt. Publikumsliebling war der putzige „Clangus“, der sich mit „Pucki“ eine kleine Battle im Bierzelt geliefert hatte. „Er war schon voriges Jahr dabei“, berichtet seine Sprecherin Christine. Und gefällt ihm Kaufbeuren? Er zeigt ein Herz. „Pucki ist bei jedem Spiel dabei“, bekräftigt dessen Sprecherin Jessi. Und gefällt ihm Kaufbeuren? Daumen hoch. Und die Schotten? Zwei Daumen hoch.

Die Fans im Bierzelt beim Warrior Cup in Kaufbeuren. Foto: Harald Langer

Das galt auch für Joseph Lewis. Der Ex-Joker hatte nach der vorigen Saison seine Karriere beim ESVK beendet und arbeitet jetzt als Golfclubmanager. „Ich genieße das jetzt hier“, sagte er entspannt im Bierzelt.

Ein entspannter Ex-Joker

„Der Job ist gut, das Handicap noch nicht“, fügt er lachend an. Ein bisschen Eishockey bleibt ihm ja auch noch: Er wird nächste Saison, wie auch die Ex-Joker Alexander Thiel und Dieter Orendorz beim ESV Buchloe spielen. „Ich hoffe, da geht dann etwas in Richtung Playoffs“, erklärt Buchloes Ex-Trainer Christopher Lerchner, der nun im Jugendbereich des Clubs arbeitet und beim Warrior Cup für den Namensgeber gearbeitet hat. Samstagabend war das Zelt dann fast voll – gefeiert wurde bis 22.30 Uhr – wobei für einige dann der Zug ins Kaufbeurer Nachtleben ging.