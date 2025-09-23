Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Drei brennende Autos in der Obermayerstraße in Kaufbeuren: Die Kriminalpolizei sucht nach der Ursache

Nach Feuerwehreinsatz am 10. September

Drei brennende Autos in Kaufbeuren: Was war die Ursache?

Vor zwei Wochen gingen drei hintereinander geparkte Autos in der Obermayerstraße in Kaufbeuren in Flammen auf. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Auch zwei Wochen nach dem Brand dreier geparkter Autos in der Obermayerstraße in Kaufbeuren laufen die Ermittlungen der Polizei zur Ursache.
    Auch zwei Wochen nach dem Brand dreier geparkter Autos in der Obermayerstraße in Kaufbeuren laufen die Ermittlungen der Polizei zur Ursache. Foto: Feuerwehr Kaufbeuren

    Zwei Wochen ist der Großeinsatz in der Kaufbeurer Obermayerstraße inzwischen her. Am 10. September kurz nach Mitternacht standen dort drei hintereinander geparkte Autos in Flammen. Zudem gelangte ausgelaufener Kraftstoff in die Kanalisation, entzündete sich dort und sorgte für eine Verpuffung, durch die schwere Gullydeckel noch in 100 Metern Entfernung durch die Luft geschleudert wurden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden