Kaufbeuren

Heimatverein hilft der Natur

Von Tina Kutter für Heimatverein Kaufbeuren
    •
    •
    •
    Einmal im Jahr findet die ehrenamtliche Biotoppflege des Heimatvereins Kaufbeuren am Bärensee statt.
    Einmal im Jahr findet die ehrenamtliche Biotoppflege des Heimatvereins Kaufbeuren am Bärensee statt. Foto: Tina Kutter

    15 Helferinnen und Helfer waren dem Aufruf des Heimatvereins Kaufbeuren gefolgt und befreiten die streng geschützte Feuchtwiese oberhalb des Bärensees von der einmal im Herbst durchgeführten Mahd. Nach dem Motto „Viele Hände, schnelles Ende“ packten alle kräftig mit an.

    Der Schutz und die ehrenamtliche Pflege des Biotops gehen auf die Initiative des heuer verstorbenen Ehrenmitglieds Dr. Christoph Greifenhagen zurück. Seit über 30 Jahren leistet die jährliche Pflegearbeit einen wichtigen Beitrag, um den wertvollen Artenreichtum zu erhalten. Als Beispiele seien Orchideen oder der Ameisenbläuling – ein gefährdeter Schmetterling – genannt, die auf der Wiese heimisch sind.

