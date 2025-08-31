Maria Mayer-Günther öffnet Kindern in Kaufbeuren die Türen zur Welt der Musik

Maria Mayer-Günther, Musikpädagogin der Kaufbeurer Musikschule, hat die Ehrennadel des Verbands Bayerischer Sing- und Musikschulen (VBSM) erhalten. Mit der Ehrung würdigt der Verband ihr herausragendes Engagement für die musikalische Bildung.

Engagement für die musikalische Bildung

„Maria Mayer-Günther ist es wie kaum jemand anderem gelungen, Kindern Türen und Fenster in die wunderbare Welt der Musik zu öffnen. Sie hat ihnen die Chance gegeben, diese Welt zu erleben, und die Grundlagen vermittelt, selbst hinauszugehen und die Welt mit Musik zu gestalten“, betonte Bürgermeister Oliver Schill, der die Auszeichnung gemeinsam mit Musikschulleiter Martin Klein überreichte.

33 Jahre an der Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule

Maria Mayer-Günther stellte ihre vier Jahrzehnte Berufstätigkeit ganz in den Dienst der Musik, davon 33 Jahre an der Ludwig-Hahn-Sing- und Musikschule der Stadt Kaufbeuren. Besonders im Stadtteil Neugablonz prägte sie mit großem Einsatz die musikalische Früherziehung in Kindergärten und Grundschulen. Ihr Wirken zeichnete sich durch Leidenschaft, Hingabe und den Blick für jedes einzelne Kind aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kaufbeuren.

Musik als Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung

„Maria Mayer-Günther hat musikalische Bildung gelebt – nicht nur als Unterrichtsfach, sondern als Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und zu einer lebendigen Kulturlandschaft. Damit hat sie zugleich Chancengleichheit und soziale Teilhabe gefördert“, unterstrich Martin Klein auch als Vorstandsmitglied im VBSM.

Die Auszeichnung erfolgte im Rahmen eines zweieinhalbstündigen konzertanten Musikerlebnisses, mit dem sich Maria Mayer-Günther zugleich in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Das Konzert unter ihrer Leitung spiegelte die Breite ihres musikalischen Schaffens und war Ausdruck ihrer jahrzehntelangen Arbeit für die Musikschule und die Stadt Kaufbeuren.