Eishockey: Ein Gigant in der Liga

Das hat Format: Über 13.000 Zuschauer fasst das Eisstadion der Düsseldorfer EG, dazu hat der DEL-Absteiger angeblich einen Etat von über 9 Millionen Euro. Beides sind Höchstwerte in der DEL2, die am Freitag in die Saison startet. Doch damit hat die DEG noch nichts erreicht: „Das ist eine komplett neue Mannschaft. Favorit ist sie nicht, aber ich rechne damit, dass sie oben dabei ist“, erklärt Bernhard Ebner.

