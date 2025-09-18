Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Ein Gigant in der Liga: Der ESV Kaufbeuren startet in der DEL2-Saison – ein Gegner ist ein ganz großer.

Bernhard Ebner und die DEG

Eishockey: Ein Gigant in der Liga

Der ESV Kaufbeuren startet in der DEL2-Saison – ein Gegner ist ein ganz großer.
Von Markus Frobenius
    • |
    • |
    • |
    13 Jahre hat ESVK-Neuzugang Bernhard Ebner bei der Düsseldorfer EG gespielt. Der DEL-Absteiger wiederum wird diese Saison eine besondere Rolle in der DEL2 einnehmen.
    13 Jahre hat ESVK-Neuzugang Bernhard Ebner bei der Düsseldorfer EG gespielt. Der DEL-Absteiger wiederum wird diese Saison eine besondere Rolle in der DEL2 einnehmen. Foto: Ralf Lienert

    Das hat Format: Über 13.000 Zuschauer fasst das Eisstadion der Düsseldorfer EG, dazu hat der DEL-Absteiger angeblich einen Etat von über 9 Millionen Euro. Beides sind Höchstwerte in der DEL2, die am Freitag in die Saison startet. Doch damit hat die DEG noch nichts erreicht: „Das ist eine komplett neue Mannschaft. Favorit ist sie nicht, aber ich rechne damit, dass sie oben dabei ist“, erklärt Bernhard Ebner.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden