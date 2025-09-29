Icon Menü
Eine Legende zieht den Hut: Vor über 7000 Zuschauern gewinnt der ESV Kaufbeuren das Traditionsduell in Düsseldorf.

Joker gewinnen in Düsseldorf

ESVK: Eine Legende zieht den Hut

Vor über 7000 Zuschauern gewinnt der ESVK das Traditionsduell in Düsseldorf. Das rief auch großen Namen vergangener Zeiten auf den Plan.
Von Manuel Weis
    Souverän: Der ESVK hielt vor über 7000 Zuschauern in Düsseldorf gut mit. Am Ende gewannen die Joker im Penaltyschießen, wobei Joe Cassetti (in Weiß) seinen Teil mit einem schönen Schlenzer beigetragen hat.
    Souverän: Der ESVK hielt vor über 7000 Zuschauern in Düsseldorf gut mit. Am Ende gewannen die Joker im Penaltyschießen, wobei Joe Cassetti (in Weiß) seinen Teil mit einem schönen Schlenzer beigetragen hat. Foto: Birgit Haefner

    Walter Köberle ist ein freundlicher Mann. Er zog am Sonntag „seinen Hut vor den Kaufbeurern“ – und das aus verschiedenen Gründen. Köberle durfte am Sonntag im mit etwas mehr als 7000 Fans besetzten PSD Bank Dome in Düsseldorf nicht fehlen, in dem die DEG ihr allererstes DEL2-Heimspiel absolviert hat. Und das ausgerechnet gegen jenen Verein, mit dem man sich unter anderem in den 90ern so herrlich intensive Bundesliga-Duelle geliefert hatte – dem ESVK.

