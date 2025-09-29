ESVK: Eine Legende zieht den Hut

Walter Köberle ist ein freundlicher Mann. Er zog am Sonntag „seinen Hut vor den Kaufbeurern“ – und das aus verschiedenen Gründen. Köberle durfte am Sonntag im mit etwas mehr als 7000 Fans besetzten PSD Bank Dome in Düsseldorf nicht fehlen, in dem die DEG ihr allererstes DEL2-Heimspiel absolviert hat. Und das ausgerechnet gegen jenen Verein, mit dem man sich unter anderem in den 90ern so herrlich intensive Bundesliga-Duelle geliefert hatte – dem ESVK.

