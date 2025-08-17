Icon Menü
Einzelhandel Kaufbeuren: Herzteil Concept Store schließt, wo anders gibt es Neueröffnungen

Einzelhandel in Kaufbeuren

Bekanntes Geschäft in der Ludwigsstraße schließt – Leerstand in Neugablonz wird kreativ genutzt

Der „Herzteil Concept Store“ in der Kaufbeurer Innenstadt schließt Ende des Monats. Vorübergehend bekommt der neue Markt in Neugablonz eine künstlerische Note.
Von Felix Lang
    Neues aus dem Einzelhandel in Kaufbeuren: Der Herzteil Concept Store schließt, an anderer Stelle gibt es Neueröffnungen.
    Neues aus dem Einzelhandel in Kaufbeuren: Der Herzteil Concept Store schließt, an anderer Stelle gibt es Neueröffnungen. Foto: Mathias Wild (Symbolbild)

    In der Kaufbeurer Geschäftswelt hat sich einiges getan. Sowohl im Einzelhandel als auch in der Gastronomie gibt es Veränderungen. Dr. Christian Laugwitz aus Pforzen nutzt derzeit vorübergehend die Räumlichkeiten des ehemaligen Stadtteilbüros am Neuen Markt in Neugablonz. Dort präsentiert er Fotografien, die überwiegend aus seinem Fotobuch, das den Wandel der Zeit in Pforzen dokumentiert, stammen. Aber auch Filmfotografien finden sich dort, erzählt er.

