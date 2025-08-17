Bekanntes Geschäft in der Ludwigsstraße schließt – Leerstand in Neugablonz wird kreativ genutzt

In der Kaufbeurer Geschäftswelt hat sich einiges getan. Sowohl im Einzelhandel als auch in der Gastronomie gibt es Veränderungen. Dr. Christian Laugwitz aus Pforzen nutzt derzeit vorübergehend die Räumlichkeiten des ehemaligen Stadtteilbüros am Neuen Markt in Neugablonz. Dort präsentiert er Fotografien, die überwiegend aus seinem Fotobuch, das den Wandel der Zeit in Pforzen dokumentiert, stammen. Aber auch Filmfotografien finden sich dort, erzählt er.

