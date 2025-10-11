Icon Menü
Eiscafé, Pizzeria und Modegeschäft: Neueröffnungen in der Kaufbeurer Innenstadt

Einzelhandel in Kaufbeuren

Eiscafé, Pizzeria und Modegeschäft: Das ist neu in der Kaufbeurer Innenstadt

Während ein beliebter Secondhandladen aufhört, lockt das neue „La Fontana“ mit Eis und Pizza. Und eine Trendsportart kommt nach Kaufbeuren. Der Stadtrundgang.
Von Alexandra Hartmann und Felix Leufer
    • |
    • |
    • |
    Zekjiri Ferit (links) und Ibraimi Neko (mitte) haben in Kaufbeuren das La Fontana eröffnet – ein Eiscafé inklusive Pizzeria.
    Zekjiri Ferit (links) und Ibraimi Neko (mitte) haben in Kaufbeuren das La Fontana eröffnet – ein Eiscafé inklusive Pizzeria. Foto: Harald Langer

    Ein Secondhandladen schließt dauerhaft, dafür öffnet andernorts ein neues Eiscafé: Die Innenstadt bleibt in Bewegung – in der Gastronomie ebenso wie im Einzelhandel. Ein Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

