Diese Erkrankung trifft Frauen und wird zu selten früh erkannt

Die Krankheit betrifft viele Frauen, wird aber noch immer zu selten frühzeitig erkannt: Zum Tag der Endometriose am Montag, 29. September, klärt die Kaufbeurer Chefärztin PD Dr. Enikö Berkes bei einem Online-Vortrag über die Krankheit auf. Endometriose ist eine der häufigsten, aber oft unterschätzten gynäkologischen Erkrankungen, bei der Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt“, erklärt die Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Kaufbeuren.

