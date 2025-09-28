Icon Menü
Endometriose früh erkennen: Symptome, Behandlung und Expertenhilfe im Klinikum Kaufbeuren

Tag der Endometriose

Diese Erkrankung trifft Frauen und wird zu selten früh erkannt

Zum Tag der Endometriose klärt das Kaufbeurer Klinikum über eine Erkrankung auf, die noch immer zu selten früh erkannt wird. So sieht die Behandlung aus.
    Chefärztin Dr. Enikö Berkes (Mitte) mit dem OP-Team der Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Kaufbeuren.
    Chefärztin Dr. Enikö Berkes (Mitte) mit dem OP-Team der Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Kaufbeuren. Foto: Dominique Roth/Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren

    Die Krankheit betrifft viele Frauen, wird aber noch immer zu selten frühzeitig erkannt: Zum Tag der Endometriose am Montag, 29. September, klärt die Kaufbeurer Chefärztin PD Dr. Enikö Berkes bei einem Online-Vortrag über die Krankheit auf. Endometriose ist eine der häufigsten, aber oft unterschätzten gynäkologischen Erkrankungen, bei der Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt“, erklärt die Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Kaufbeuren.

