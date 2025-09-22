ESVK: Erkenntnisse aus dem Saisonstart

Mit zwei Punkten aus den ersten zwei Spielen ist der ESV Kaufbeuren in die neue Spielzeit gestartet. Am Freitag unterlag die Mannschaft von Trainer Todd Warriner mit 3:4 in Weiden. Das Spiel war lange ausgeglichen, vor allem die Devils Tomas Rubes (vier Assists) und Tyler Ward (drei Treffer, zwei davon in Überzahl) drückten der Partie ihren Stempel auf. Kaufbeurens Tyson McLellan verkürzte Sekunden vor Ende, sein 3:4-Anschlusstreffer kam zu spät. Im ersten Heimspiel gegen Crimmitschau siegte der ESVK 4:3 nach Verlängerung, hatte aber insbesondere zwischen der zehnten und 40. Minute Probleme. Im Fünf-gegen-Fünf gelang Crimmitschau kein einziger Treffer. Einen erzielten die Eispiraten im Powerplay, zwei sogar in eigener Unterzahl. Welche fünf Erkenntnisse sich aus dem ersten Wochenende ergeben.

