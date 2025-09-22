Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Erkenntnisse aus dem Saisonstart: Eine Niederlage in Weiden, zwei Punkte gegen Crimmitschau – das erste DEL2-Wochenende des ESV Kaufbeuren.

Kaufbeuren in der DEL2

ESVK: Erkenntnisse aus dem Saisonstart

Eine Niederlage in Weiden, zwei Punkte gegen Crimmitschau – das erste DEL2-Wochenende des ESV Kaufbeuren.
Von Manuel Weis
    • |
    • |
    • |
    Max Oswald schlägt zu: Der ESVK-Stürmer brachte Kaufbeuren gegen Crimmitschau in Führung. Am Ende gab es einen Sieg in Overtime.
    Max Oswald schlägt zu: Der ESVK-Stürmer brachte Kaufbeuren gegen Crimmitschau in Führung. Am Ende gab es einen Sieg in Overtime. Foto: Lisa-Marie Schüler

    Mit zwei Punkten aus den ersten zwei Spielen ist der ESV Kaufbeuren in die neue Spielzeit gestartet. Am Freitag unterlag die Mannschaft von Trainer Todd Warriner mit 3:4 in Weiden. Das Spiel war lange ausgeglichen, vor allem die Devils Tomas Rubes (vier Assists) und Tyler Ward (drei Treffer, zwei davon in Überzahl) drückten der Partie ihren Stempel auf. Kaufbeurens Tyson McLellan verkürzte Sekunden vor Ende, sein 3:4-Anschlusstreffer kam zu spät. Im ersten Heimspiel gegen Crimmitschau siegte der ESVK 4:3 nach Verlängerung, hatte aber insbesondere zwischen der zehnten und 40. Minute Probleme. Im Fünf-gegen-Fünf gelang Crimmitschau kein einziger Treffer. Einen erzielten die Eispiraten im Powerplay, zwei sogar in eigener Unterzahl. Welche fünf Erkenntnisse sich aus dem ersten Wochenende ergeben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden