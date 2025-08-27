Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Ernst Schwed aus Kaufbeuren wird 100 Jahre alt

100. Geburtstag

Ein Jahrhundert voller Geschichten: Ernst Schwed aus Kaufbeuren blickt auf ein bewegtes Leben zurück

Ernst Schwed feierte kürzlich seinen 100. Geburtstag. 1925 wurde er in der damaligen Tschechoslowakei geboren. Wie hat es ihn 1969 nach Kaufbeuren verschlagen?
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Dr. Erika Rössler (rechts) überbrachte Ernst Schwed, hier mit seiner Frau Margaretha Schwed, nicht nur die Glückwünsche der Stadt Kaufbeuren, sondern auch ein Geschenk.
    Dr. Erika Rössler (rechts) überbrachte Ernst Schwed, hier mit seiner Frau Margaretha Schwed, nicht nur die Glückwünsche der Stadt Kaufbeuren, sondern auch ein Geschenk. Foto: Svenja Moller Stadt Kaufbeuren

    Ein ganz besonderes Jubiläum für Ernst Schwed: Er feierte seinen 100. Geburtstag im Kreise seiner Familie in Kaufbeuren. Aus diesem Anlass besuchte ihn die dritte Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler, um ihm im Namen der Stadt zu gratulieren.

    Lehre in einer Schokoladenfabrik

    Ernst Schwed wurde in Kachnitz in der damaligen Tschechoslowakei geboren und verbrachte dort seine Kindheit bis zum zehnten Lebensjahr. Seine Mutter war Tschechin, sein Vater Deutscher. Er begann eine Lehre in einer Schokoladenfabrik in Kratzau.

    Im Alter von 18 Jahren trat er seinen Militärdienst an und diente an der Front in den Abruzzen, geriet im Jahr 1944 in amerikanische Gefangenschaft und verdingte sich später als Knecht auf einem Bauernhof in Stuttgart, um zu überleben.

    Seit 75 Jahren verheiratet

    Im Jahr 1969 kam er nach Kaufbeuren, wo ihm eine Sozialwohnung zugewiesen worden war. Bis zu seiner Rente arbeitete Ernst Schwed bei der Firma Grob in Mindelheim. Der Jubilar lebt bis heute zufrieden im Kreise seiner Familie in Kaufbeuren. Gemeinsam mit seiner Frau konnte er vor Kurzem auch das 75. Ehejubiläum feiern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden