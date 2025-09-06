Icon Menü
Eröffnung des Kinderhauses am Freibad nach erfolgreicher Schimmelsanierung

Neubau in Kaufbeuren

Nach Schimmelschaden - wann öffnet das „Kinderhaus am Freibad“ in Neugablonz?

Im Rohbau des „Kinderhauses am Freibad“ hatte sich Schimmel breitgemacht. Nach Sanierungsarbeiten gibt es Entwarnung. Nun ziehen die ersten Kinder ein.
Von Alexander Vucko
    Das neue Kinderhaus am Freibad in Neugablonz ist fast fertiggestellt.
    Das neue Kinderhaus am Freibad in Neugablonz ist fast fertiggestellt. Foto: Harald Langer

    Nach einem Schimmelschaden hatten sich die Arbeiten am Neubau des „Kinderhauses am Freibad“ in der Neugablonzer Gewerbestraße in die Länge gezogen. Die Tagesstätte mit ihren 150 Betreuungsplätzen soll die angespannte Situation rund um das Kita-Angebot in der Stadt entspannen. Die Einrichtung bietet in Krippe, Kindergarten und Hort künftig Plätze für 45 Kinder im Alter unter drei Jahren, für 75 Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung und für 30 Kinder von Schulbeginn bis zum Ende der Grundschulzeit. Wie geplant, soll das Kinderhaus am Montag öffnen.

