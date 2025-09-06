Nach Schimmelschaden - wann öffnet das „Kinderhaus am Freibad“ in Neugablonz?

Nach einem Schimmelschaden hatten sich die Arbeiten am Neubau des „Kinderhauses am Freibad“ in der Neugablonzer Gewerbestraße in die Länge gezogen. Die Tagesstätte mit ihren 150 Betreuungsplätzen soll die angespannte Situation rund um das Kita-Angebot in der Stadt entspannen. Die Einrichtung bietet in Krippe, Kindergarten und Hort künftig Plätze für 45 Kinder im Alter unter drei Jahren, für 75 Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung und für 30 Kinder von Schulbeginn bis zum Ende der Grundschulzeit. Wie geplant, soll das Kinderhaus am Montag öffnen.
Neubau in Kaufbeuren
