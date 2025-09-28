Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Erste Vorstellung im neuen Kaufbeurer Theater: So war die Premiere von „Das Tribunal“ auf der Baustelle

Erste Vorstellung im neuen Kaufbeurer Theater

Hitzige Diskussionen auf kaltem Beton – Theaterpremiere auf der Baustelle

Das Theater Schauburg ist bis 2026 eine Baustelle. Warum die Kulturwerkstatt Kaufbeuren dort trotzdem „Das Tribunal“ auf die Bühne bringt. Ein Premierenbesuch.
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Die Betonstufen im künftigen Zuschauerraum des neuen Theaters Schauburg dienen bei der aktuellen Kulturwerkstatt-Produktion „Das Tribunal“ als Bühne und Kulisse.
    Die Betonstufen im künftigen Zuschauerraum des neuen Theaters Schauburg dienen bei der aktuellen Kulturwerkstatt-Produktion „Das Tribunal“ als Bühne und Kulisse. Foto: Harald Langer

    Selbst treue Stammgäste der Kulturwerkstatt Kaufbeuren mussten sich am Samstagabend erst einmal orientieren. Nach langer Zeit stand zwar wieder eine Premiere im Theater Schauburg auf dem Spielplan. Aber das Gebäude an der Ganghoferstraße wird derzeit bekanntlich generalsaniert und erweitert und ist nach wie vor eine Baustelle. So konnte man an diesem Abend nicht nur eine beeindruckende Inszenierung von Dawn Kings Stück „Das Tribunal“ erleben, sondern sich auch einen ersten Eindruck von der neuen Spielstätte des Kaufbeurer Kinder- und Jugendtheaters verschaffen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden