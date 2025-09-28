Hitzige Diskussionen auf kaltem Beton – Theaterpremiere auf der Baustelle

Selbst treue Stammgäste der Kulturwerkstatt Kaufbeuren mussten sich am Samstagabend erst einmal orientieren. Nach langer Zeit stand zwar wieder eine Premiere im Theater Schauburg auf dem Spielplan. Aber das Gebäude an der Ganghoferstraße wird derzeit bekanntlich generalsaniert und erweitert und ist nach wie vor eine Baustelle. So konnte man an diesem Abend nicht nur eine beeindruckende Inszenierung von Dawn Kings Stück „Das Tribunal“ erleben, sondern sich auch einen ersten Eindruck von der neuen Spielstätte des Kaufbeurer Kinder- und Jugendtheaters verschaffen.
Erste Vorstellung im neuen Kaufbeurer Theater
