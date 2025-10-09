„Wir gehen jetzt ne Runde fliegen“ Vom Allgäu auf den Mond? ESA-Astronauten üben im Helikopter Alpenflüge

Ihr Ziel ist der Mond. Warum die ESA-Astronauten Matthias Maurer und Alexander Gerst dafür Starts und Landungen im schwierigen Terrain des Allgäus trainieren.