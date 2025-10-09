Vom Allgäu auf den Mond? ESA-Astronauten üben im Helikopter Alpenflüge

Die Alpen und der Mond – viele Gemeinsamkeiten gibt es nicht. Für die Astronauten der europäischen Weltraumorganisation ESA bietet das Gebirge allerdings hervorragende Übungsmöglichkeiten bei ihrer Helikopterausbildung. Drei Tage lang sind die beiden deutschen Raumfahrer Alexander Gerst und Matthias Maurer vom Kaufbeurer Fliegerhorst aus im Helikopter zu Alpenflügen aufgebrochen, um schwierige Flugmanöver zu trainieren, die möglicherweise auch bei einer künftigen Landung auf dem Mond nützlich sein könnten.
„Wir gehen jetzt ne Runde fliegen“
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden