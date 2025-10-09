Icon Menü
ESA-Astronauten trainieren im Allgäu mit dem Helikopter für Mondlandungen

„Wir gehen jetzt ne Runde fliegen“

Vom Allgäu auf den Mond? ESA-Astronauten üben im Helikopter Alpenflüge

Ihr Ziel ist der Mond. Warum die ESA-Astronauten Matthias Maurer und Alexander Gerst dafür Starts und Landungen im schwierigen Terrain des Allgäus trainieren.
Von Alexander Vucko
    Die ESA-Astronauten Alexander Gerst (links) und Matthias Maurer waren beide schon im Weltraum. Jetzt haben sie im Allgäu trainiert.
    Die ESA-Astronauten Alexander Gerst (links) und Matthias Maurer waren beide schon im Weltraum. Jetzt haben sie im Allgäu trainiert. Foto: Felix Hörhager, dpa (Archiv)

    Die Alpen und der Mond – viele Gemeinsamkeiten gibt es nicht. Für die Astronauten der europäischen Weltraumorganisation ESA bietet das Gebirge allerdings hervorragende Übungsmöglichkeiten bei ihrer Helikopterausbildung. Drei Tage lang sind die beiden deutschen Raumfahrer Alexander Gerst und Matthias Maurer vom Kaufbeurer Fliegerhorst aus im Helikopter zu Alpenflügen aufgebrochen, um schwierige Flugmanöver zu trainieren, die möglicherweise auch bei einer künftigen Landung auf dem Mond nützlich sein könnten.

