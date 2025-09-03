Niederländischer Nationalspieler aus Kanada: So tickt ESVK-Neuzugang D’Artagnon Joly

„Natürlich kenne ich die drei Musketiere“, sagt D’Artagnon Joly etwas gequält. Denn in dem gleichnamigen Roman von Alexandre Dumas bekommen es die drei Titelhelden mit einem Novizen zu tun: D’Artagnon. „Da werde ich öfter darauf angesprochen“, erklärt Joly immerhin lächelnd. Aber eine Sache hat er mit dem Romanhelden auch gemein: Joly ist sehr zäh – auch deshalb führte ihn sein Weg zum ESV Kaufbeuren.
Neuzugang des ESVK
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden