ESVK-Verteidiger Fabian Koziol: „Wir waren einfach nicht da“

In den Farben getrennt, in den Gedanken vereint, so begann die DEL2-Partie zwischen Selb und dem ESV Kaufbeuren. Denn in ganz Eishockey-Deutschland wurde bei diesem Spieltag mit einer Schweigeminute des verstorbenen Tobias Eder gedacht. Der 26-jährige Sportler von den Eisbären Berlin war vergangene Woche nach schwerer Krankheit gestorben, was in der Eishockey-Familie für große Betroffenheit gesorgt hat. Sportlich hat beim ESVK die anfängliche Carlsson-Euphorie durch die 2:3-Niederlage einen ersten kleinen Dämpfer bekommen.

