Wie Extremwanderer Jörn Schlag eigene Grenzen sprengt und „absolute Erfüllung“ findet

Jörn Schlag belegt bei Ultramärschen regelmäßig den ersten Platz. Was braucht es für ein Mindset, um 200 Kilometer zu marschieren? Jeden Morgen um halb sechs beginnt Jörn Schlags Training. Aber nicht zu Hause auf dem Laufband oder im Fitnessstudio. Seine tägliche 16 Kilometer lange Laufstrecke absolviert er draußen in der Natur seiner Wahlheimat Allgäu. „Ich bin dankbar, dass meine Familie mir den Raum und die Zeit dafür gibt“, sagt der 34-Jährige, der im Osterzeller Ortsteil Ödwang lebt.
Wandern extrem
