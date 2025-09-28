Icon Menü
Extremwanderer aus Osterzell: So bereitet sich Jörn Schlag auf einen 200-Kilometer-Marsch vor

Wandern extrem

Wie Extremwanderer Jörn Schlag eigene Grenzen sprengt und „absolute Erfüllung“ findet

Jörn Schlag aus Osterzell ist Extremwanderer. Wie er sich auf einen 200-Kilometer-Marsch vorbereitet und warum Gewinnen nicht das wichtigste für ihn ist.
Von Jana Borowski
    • |
    • |
    • |
    Extremwanderer Jörn Schlag aus Osterzell freut sich mit Freundin Christin über seinen Erfolg beim beim "Mammut-Marsch" in Leipzig.
    Extremwanderer Jörn Schlag aus Osterzell freut sich mit Freundin Christin über seinen Erfolg beim beim "Mammut-Marsch" in Leipzig. Foto: Sascha Schuermann

    Jörn Schlag belegt bei Ultramärschen regelmäßig den ersten Platz. Was braucht es für ein Mindset, um 200 Kilometer zu marschieren? Jeden Morgen um halb sechs beginnt Jörn Schlags Training. Aber nicht zu Hause auf dem Laufband oder im Fitnessstudio. Seine tägliche 16 Kilometer lange Laufstrecke absolviert er draußen in der Natur seiner Wahlheimat Allgäu. „Ich bin dankbar, dass meine Familie mir den Raum und die Zeit dafür gibt“, sagt der 34-Jährige, der im Osterzeller Ortsteil Ödwang lebt.

