Fahndung nach mutmaßlichem Todesfahrer in Kaufbeuren: Öffentliche Trauerfeier geplant

Folgenschwerer Unfall in Kaufbeuren

Suche nach mutmaßlichem Todesfahrer geht weiter

Der mutmaßliche Verursacher des tödlichen Unfalls in Kaufbeuren ist auch am Dienstag nicht ermittelt. Für das Opfer ist eine öffentliche Trauerfeier geplant.
Von Alexander Vucko
    Am Unfallort im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz trauern die Menschen.
    Am Unfallort im Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz trauern die Menschen. Foto: Alexander Vucko

    Auch Tage nach dem schweren Unfall in Kaufbeuren, bei dem ein 20-Jähriger um Leben kam, hat die Polizei den mutmaßlichen Todesfahrer noch nicht gefunden. „Die Fahndung läuft, wir kennen seine Identität“, sagt eine Polizeisprecherin, „aber wir haben ihn noch nicht.“ Weitere Hinweise zu dem Verdächtigen gibt die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bekannt.

