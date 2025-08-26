Suche nach mutmaßlichem Todesfahrer geht weiter

Auch Tage nach dem schweren Unfall in Kaufbeuren, bei dem ein 20-Jähriger um Leben kam, hat die Polizei den mutmaßlichen Todesfahrer noch nicht gefunden. „Die Fahndung läuft, wir kennen seine Identität“, sagt eine Polizeisprecherin, „aber wir haben ihn noch nicht.“ Weitere Hinweise zu dem Verdächtigen gibt die Polizei mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht bekannt.
Folgenschwerer Unfall in Kaufbeuren
