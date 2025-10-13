Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Familienmensch und Unternehmer aus Freude: Trauer um Rudolf Fürst

Nachruf

Familienmensch und Unternehmer: Trauer um Rudolf Fürst

Er hat nicht nur die Gärtnerei Fürst geleitet, sondern sich auch in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert. Nun ist Rudolf Fürst mit 95 Jahren gestorben.
Von Alexandra Hartmann
    • |
    • |
    • |
    Rudolf Fürst ist im Alter von 95 Jahren gestorben.
    Rudolf Fürst ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Foto: Fürst

    Die meisten verbinden den Namen Fürst wohl mit der Traditionsgärtnerei in Mauerstetten. Deren Gründer Rudolf Fürst engagierte sich darüber hinaus aber auch vielseitig ehrenamtlich. Nun ist er im Alter von 95 Jahren gestorben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden