Familienmensch und Unternehmer: Trauer um Rudolf Fürst

Die meisten verbinden den Namen Fürst wohl mit der Traditionsgärtnerei in Mauerstetten. Deren Gründer Rudolf Fürst engagierte sich darüber hinaus aber auch vielseitig ehrenamtlich. Nun ist er im Alter von 95 Jahren gestorben.
Nachruf
Die meisten verbinden den Namen Fürst wohl mit der Traditionsgärtnerei in Mauerstetten. Deren Gründer Rudolf Fürst engagierte sich darüber hinaus aber auch vielseitig ehrenamtlich. Nun ist er im Alter von 95 Jahren gestorben.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden