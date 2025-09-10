Icon Menü
Feuerwehreinsatz in der Nacht von 9. auf 10. September in Kaufbeuren: Drei Autos stehen in Flammen

Drei Autos brennen in Kaufbeurer Wohngebiet

Brennende Autos und fliegende Gullydeckel: Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr Kaufbeuren

In der Nacht auf Mittwoch stehen drei Fahrzeuge in der Obermayerstraße in Flammen. Die Ursache ist noch unklar. So hat eine Betroffene das Unglück erlebt.
Von Josef Brutscher und Martin Frei
    Aus bislang ungeklärter Ursache gingen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei hintereinander in der Kaufbeurer Obermayerstraße geparkte Autos in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus und weitere Fahrzeuge verhindern.
    Aus bislang ungeklärter Ursache gingen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei hintereinander in der Kaufbeurer Obermayerstraße geparkte Autos in Flammen auf. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Mehrfamilienhaus und weitere Fahrzeuge verhindern. Foto: Feuerwehr Kaufbeuren

    Am Tag danach deutet kaum noch etwas darauf hin, welche dramatischen Szenen sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Obermayerstraße in Kaufbeuren abgespielt haben. Feuerwehr, Abschleppdienst, der städtische Bauhof und das Regenwetter haben ganze Arbeit geleistet, um die Spuren eines heftigen Brandes wenige Stunden zuvor bis auf einige schwarze Flecken im Asphalt und beschädigte Randsteine zu beseitigen: Um Mitternacht standen dort drei hintereinander geparkte Autos in Flammen, und auslaufender Kraftstoff sorgte für eine „durchaus gefährliche“ Situation für die Einsatzkräfte, wie Stadtbrandmeister Stefan Waldner berichtet, der den rund vierstündigen Feuerwehreinsatz geleitet hat.

