Brennende Autos und fliegende Gullydeckel: Gefährlicher Einsatz für die Feuerwehr Kaufbeuren

Am Tag danach deutet kaum noch etwas darauf hin, welche dramatischen Szenen sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Obermayerstraße in Kaufbeuren abgespielt haben. Feuerwehr, Abschleppdienst, der städtische Bauhof und das Regenwetter haben ganze Arbeit geleistet, um die Spuren eines heftigen Brandes wenige Stunden zuvor bis auf einige schwarze Flecken im Asphalt und beschädigte Randsteine zu beseitigen: Um Mitternacht standen dort drei hintereinander geparkte Autos in Flammen, und auslaufender Kraftstoff sorgte für eine „durchaus gefährliche“ Situation für die Einsatzkräfte, wie Stadtbrandmeister Stefan Waldner berichtet, der den rund vierstündigen Feuerwehreinsatz geleitet hat.

