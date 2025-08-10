Rauchende Pelletheizung ruft Feuerwehr auf den Plan

Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Oberbeuren hat am Freitagabend gegen 19.30 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Feuerwehr schaltete Pelletheizung ab

Verursacher war, wie die Brandschützer mitteilen, die Pelletheizung im Keller. Die Einsatzkräfte schalteten die Heizung ab und entrauchten den Keller mit Drucklüftern. Anschließend wurde das Gebäude wieder an die Besitzer übergeben.