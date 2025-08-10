Icon Menü
Feuerwehreinsatz in Oberbeuren am Freitagabend (8. August): Pelletheizung raucht

Feuerwehreinsatz in Oberbeuren

Rauchende Pelletheizung ruft Feuerwehr auf den Plan

Im Keller eines Oberbeurer Wohnhauses entwickelt sich am Freitagabend Rauch.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr rückt Freitagabend zu einem Wohnhaus in Oberbeuren aus.
    Die Feuerwehr rückt Freitagabend zu einem Wohnhaus in Oberbeuren aus. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Oberbeuren hat am Freitagabend gegen 19.30 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

    Feuerwehr schaltete Pelletheizung ab

    Verursacher war, wie die Brandschützer mitteilen, die Pelletheizung im Keller. Die Einsatzkräfte schalteten die Heizung ab und entrauchten den Keller mit Drucklüftern. Anschließend wurde das Gebäude wieder an die Besitzer übergeben.

