Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Kaufbeuren
Icon Pfeil nach unten

Fliegerhorst Kaufbeuren: Nicht alle freuen sich über Millionen-Investitionen der Bundeswehr

Bundeswehr in Kaufbeuren

Fliegerhorst-Ausbau: Nicht alle freuen sich über Millionen-Investitionen

Viel Geld könnte bald in Militäranlagen und Rüstungsprojekte in Kaufbeuren fließen. Was Kritiker sagen und welche Rolle dabei die neuen Gewerbeflächen spielen.
Von Martin Frei
    • |
    • |
    • |
    Regelmäßig organisiert die Kaufbeurer Initiative für Frieden, internationalen Ausgleich und Sicherheit (Kifias) eine Mahnwache für Frieden am Obstmarkt.
    Regelmäßig organisiert die Kaufbeurer Initiative für Frieden, internationalen Ausgleich und Sicherheit (Kifias) eine Mahnwache für Frieden am Obstmarkt. Foto: Harald Langer

    Sie sorgen für Kopfschütteln bei den Passanten, aber auch für Interesse und zustimmendes Nicken: Die knapp 20 Frauen und Männer, die sich an diesem Freitagnachmittag wieder zur Mahnwache für den Frieden auf dem Kaufbeurer Obstmarkt eingefunden haben. Regelmäßig will die Kaufbeurer Initiative für Frieden, internationalen Ausgleich und Sicherheit (Kifias) mit dieser Aktion auf ihr Hauptanliegen aufmerksam machen – das es wieder einmal nicht leicht hat. Denn spätestens mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist die Sicht auf Krieg und Frieden bei vielen eine andere geworden. In der Politik ist von „Zeitenwende“ und „Kriegstüchtigkeit“ die Rede, und auch der traditionsreiche Bundeswehrstandort Kaufbeuren soll von der zunehmenden Akzeptanz, vor allem aber von den immensen neuen Ausgaben für Rüstungsprojekte profitieren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden