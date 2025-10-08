Sonniges Gipfeltreffen

Die „Freunde der hinteren Steinkarspitze“ machten sich auf gemeinsame Einladung mit dem katholischen Landvolk von Kelmen im Namloser Tal aus auf den Weg zum gleichnamigen Berggipfel. Die Eingangsfrage der religiösen Feierstunde in luftiger Höhe „Warum steige ich immer wieder auf einen Berg?“ war trotz aller Mühen des dreistündigen Aufstiegs für die rund 50 Wanderer leicht zu beantworten aufgrund des sonnigen Bergwetters, Fernsicht und der stimmungsvollen musikalischen Umrahmung durch die Alphornbläser des Musikvereins Stöttwang. Die besondere Verbindung zur Steinkarspitze besteht, da Bergfreunde unserer Region vor zwei Jahrzehnten ein Gipfelkreuz auf dem Berg errichteten.

