So liefen die jüngsten Debüts bei Futsal Allgäu

Lange Gesichter gab es nach dem Schlusspfiff. Futsal Allgäu schenkte gegen Aufsteiger AFG Bergstraße drei wichtige Punkte her. Die Dribbelkünstler mussten sich den Südhessen vor eigenem Publikum mit 3:4 geschlagen geben.
