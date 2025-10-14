Icon Menü
Futsal Allgäu: So präsentierten sich die Debütanten

Futsal

So liefen die jüngsten Debüts bei Futsal Allgäu

Futsal Allgäu unterliegt Aufsteiger AFG Bergstraße knapp. Immerhin zwei Neuzugänge, darunter Torwart Tovilo Tihomil, überzeugten.
Von Stefan Günther
    Gesprächsbedarf: Das Spiel gegen Aufsteiger AGF Bergstraße lief für Futsal Allgäu nicht wie erhofft.
    Gesprächsbedarf: Das Spiel gegen Aufsteiger AGF Bergstraße lief für Futsal Allgäu nicht wie erhofft. Foto: Harald Langer

    Lange Gesichter gab es nach dem Schlusspfiff. Futsal Allgäu schenkte gegen Aufsteiger AFG Bergstraße drei wichtige Punkte her. Die Dribbelkünstler mussten sich den Südhessen vor eigenem Publikum mit 3:4 geschlagen geben.

