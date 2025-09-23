Bald rollen Autos ins Gablonzer Haus

Das, was Anfang kommenden Jahres im Gablonzer Haus geplant ist, dürfte das altehrwürdige Gebäude am Bürgerplatz in den fast 50 Jahren seines Bestehens noch nicht erlebt haben. Dann werden gleich mehrere Autos ins Foyer des Neugablonzer Kulturzentrums rollen. Anlass ist eine Sonderausstellung über Ferdinand Porsche und andere Mobilitäts-Pioniere aus Böhmen und Mähren, zu der natürlich auch historische Fahrzeuge gehören. Dass die Schau, die derzeit im Sudetendeutschen Museum in München zu sehen ist, auch in Kaufbeuren gezeigt werden kann, hat viel mit den Bauarbeiten zu tun, die momentan im Foyer des Gablonzer Hauses laufen.

Martin Frei

87600 Kaufbeuren

Auto