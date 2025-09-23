Icon Menü
Gablonzer Haus in Kaufbeuren-Neugablonz: Das Isergebirgs-Museum wird weiter ausgebaut

Bauarbeiten in Neugablonz

Bald rollen Autos ins Gablonzer Haus

Das Isergebirgs-Museum bekommt einen neuen Eingangsbereich, der schon vor der Fertigstellung genutzt wird. Wie geht es insgesamt mit dem Kulturzentrum weiter?
Von Martin Frei
    Dr. Martin Posselt freut sich über die Bauarbeiten im Foyer des Gablonzer Hauses, wo ein neuer Eingangsbereich für das Isergebirgs-Museum entsteht. Der Vorsitzende des Gablonzer Archiv- und Museumsvereins und des Stiftungsrats des Museums würde sich aber noch mehr Bautätigkeit im Neugablonzer Kulturzentrum wünschen.
    Dr. Martin Posselt freut sich über die Bauarbeiten im Foyer des Gablonzer Hauses, wo ein neuer Eingangsbereich für das Isergebirgs-Museum entsteht. Der Vorsitzende des Gablonzer Archiv- und Museumsvereins und des Stiftungsrats des Museums würde sich aber noch mehr Bautätigkeit im Neugablonzer Kulturzentrum wünschen. Foto: Harald Langer

    Das, was Anfang kommenden Jahres im Gablonzer Haus geplant ist, dürfte das altehrwürdige Gebäude am Bürgerplatz in den fast 50 Jahren seines Bestehens noch nicht erlebt haben. Dann werden gleich mehrere Autos ins Foyer des Neugablonzer Kulturzentrums rollen. Anlass ist eine Sonderausstellung über Ferdinand Porsche und andere Mobilitäts-Pioniere aus Böhmen und Mähren, zu der natürlich auch historische Fahrzeuge gehören. Dass die Schau, die derzeit im Sudetendeutschen Museum in München zu sehen ist, auch in Kaufbeuren gezeigt werden kann, hat viel mit den Bauarbeiten zu tun, die momentan im Foyer des Gablonzer Hauses laufen.

