Kaufbeuren

Oktoberfeststimmung in der BRK-Tagespflege

Von Claus Tenambergen für Bayerisches Rotes Kreuz Kreisverband Ostallgäu
    •
    •
    •
    Das Betreuungsteam und die Gäste der BRK-Tagespflege Stiftsterrassen in Kaufbeuren feierten ihr eigenes kleines Oktoberfest mit Weißwurst, Brezen und Blasmusik.
    Das Betreuungsteam und die Gäste der BRK-Tagespflege Stiftsterrassen in Kaufbeuren feierten ihr eigenes kleines Oktoberfest mit Weißwurst, Brezen und Blasmusik. Foto: Kristine Späth

    Zünftig feiern geht nicht nur in München! Das bewiesen die Gäste der Tagespflege Stiftsterrassen in Kaufbeuren bei ihrem eigenen kleinen Oktoberfest. Das Betreuungsteam der Rotkreuz-Einrichtung hatte den Tag liebevoll unter das Motto „O’zapft is!“ gestellt. Bei Weißwurst, Brezen, Kartoffelsalat und alkoholfreiem Radler ließen es sich die Tagesgäste gutgehen. Passend dazu sorgten Blasmusik und weiß-blaue Dekoration für echte Wiesn-Stimmung – sogar die bayerische Landesflagge durfte natürlich nicht fehlen. Neben dem gemeinsamen Frühstück stand ein unterhaltsames Gedächtnistraining rund um das Oktoberfest auf dem Programm. Dabei wurden viele Erinnerungen an frühere Volksfestbesuche wach.

