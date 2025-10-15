Von der schüchternen Bäckerstochter zur Generaloberin des Crescentiaklosters

14 Jahre lang repräsentierte Schwester Regina Winter das Crescentiakloster in der Öffentlichkeit. Sie war letzte Generaloberin des Klosters, von 2002 bis 2016. Nachdem sie vor neun Jahren als damals 71-Jährige ihr Amt abgab, freut sie sich, dass das Kloster unter der Leitung der jungen Generation, allen voran heute durch Oberin Sr. Johanna Maria Höldrich und deren vier Ratsschwestern als Leitungsteam, weiter in guten Händen ist.

