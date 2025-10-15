Icon Menü
Ganzes Glück im Glauben gefunden: Sr. Regina Winter feiert Ordensjubiläum

60-jähriges Ordensjubiläum in Kaufbeuren

Von der schüchternen Bäckerstochter zur Generaloberin des Crescentiaklosters

Glück im Glauben gefunden: Mit 17 trat sie ins Kloster ein, 14 Jahre war Schwester Regina Generaloberin. Ein bekannter Kaufbeurer ist „ihr“ Kindergartenkind.
Von Alexandra Hübner-Sturm
    • |
    • |
    • |
    Auch Oberbürgermeister Stefan Bosse gratulierte Sr. Regina Winter. Als kleiner Bub war er in St. Ulrich „ihr“ Kindergartenkind.
    Auch Oberbürgermeister Stefan Bosse gratulierte Sr. Regina Winter. Als kleiner Bub war er in St. Ulrich „ihr“ Kindergartenkind. Foto: Alexandra Hübner-Sturm

    14 Jahre lang repräsentierte Schwester Regina Winter das Crescentiakloster in der Öffentlichkeit. Sie war letzte Generaloberin des Klosters, von 2002 bis 2016. Nachdem sie vor neun Jahren als damals 71-Jährige ihr Amt abgab, freut sie sich, dass das Kloster unter der Leitung der jungen Generation, allen voran heute durch Oberin Sr. Johanna Maria Höldrich und deren vier Ratsschwestern als Leitungsteam, weiter in guten Händen ist.

