Gastronomie in Kaufbeuren: So unterschiedlich erlebten Biergärten im Jordanpark den Sommer

Gastronomie im Jordanpark

„Der schlechteste Sommer seit Jahren“: So erlebten Kaufbeurer Biergärten die Saison 2025

Die Biergärten im Kaufbeurer Jordanpark hatten 2025 wetterbedingt keinen einfachen Sommer. Nun ziehen die Betreiber Bilanz – mit sehr unterschiedlichen Einschätzungen.
Von Felix Leufer
    • |
    • |
    • |
    Vorbei ist die von Regen geprägte Sommersaison für Kaufbeurer Biergärten wie der Contheke. Inhaber Daniel Fischer (links) zeigt sich dennoch positiv.
    Vorbei ist die von Regen geprägte Sommersaison für Kaufbeurer Biergärten wie der Contheke. Inhaber Daniel Fischer (links) zeigt sich dennoch positiv. Foto: Felix Leufer

    Der Jordanpark blickt auf viel Geschichte zurück, spielt aber auch heute als Freizeit- und Kulturort eine wichtige Rolle für Kaufbeuren – nicht zuletzt aufgrund der beiden Freiluftbiergärten „Contheke“ und „Kult-Urig“. Doch wie verlief die Sommersaison 2025 für die Betreiber dieser Biergärten, die in diesem Jahr mit wechselhaftem Wetter und zahlreichen Regentagen zu kämpfen hatten?

