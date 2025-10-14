„Der schlechteste Sommer seit Jahren“: So erlebten Kaufbeurer Biergärten die Saison 2025

Der Jordanpark blickt auf viel Geschichte zurück, spielt aber auch heute als Freizeit- und Kulturort eine wichtige Rolle für Kaufbeuren – nicht zuletzt aufgrund der beiden Freiluftbiergärten „Contheke“ und „Kult-Urig“. Doch wie verlief die Sommersaison 2025 für die Betreiber dieser Biergärten, die in diesem Jahr mit wechselhaftem Wetter und zahlreichen Regentagen zu kämpfen hatten?
Gastronomie im Jordanpark
