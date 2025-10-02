Sein oder Nichtsein? Die Stadt Kaufbeuren kommt den (Theater-)Vereinen entgegen

Sein oder Nichtsein? Diese Fragen warfen sinngemäß die Kaufbeurer Theatervereine angesichts der neuen Gebühren- und Preisstruktur für die Nutzung städtischer Veranstaltungsstätten auf. Bei der jüngsten Sitzung des Verwaltungs-, Finanz- und Stiftungsausschusses wurde die Befürchtung geäußert, dass sich die Amateurbühnen die Aufführungen im Stadttheater nicht mehr leisten können, sollten die neuen Regelungen so in Kraft treten. Bei der Sitzung des Stadtrates wurde nun ein Kompromiss erzielt.
Einigung im Kaufbeurer Stadtrat
