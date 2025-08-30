Icon Menü
Absagen: Geht dem Radsport die Luft aus?

Immer mehr Rennen in der Region werden abgesagt. Stützpunkttrainer Jonas Costian aus Kaufbeuren schlägt Alarm.
Von Markus Frobenius
    Das waren noch Zeiten: 17 Mal hat der Mountainbike Auerbergmarathon stattgefunden. Nun ist aufgrund der Auflagen endgültig das Aus gekommen. Auerberg marathon mtb rennen - die schlange macht sich auf zum auerberg
    Das waren noch Zeiten: 17 Mal hat der Mountainbike Auerbergmarathon stattgefunden. Nun ist aufgrund der Auflagen endgültig das Aus gekommen. Auerberg marathon mtb rennen - die schlange macht sich auf zum auerberg Foto: Harald Langer

    Radfahrer Florian Lipowitz ist momentan der Shootingstar unter den deutschen Sportlern. Zudem sorgte die Deutschlandtour für atmosphärische Bilder im TV. Und momentan läuft die dritte „Grand Tour“, die La Vuelta in Spanien. „Die Vuelta gilt zwar auf dem Papier als die schwerste dreiwöchige Landesrundfahrt. Allerdings ist das Rennen insgesamt nicht so stark besetzt wie die Tour de France und wird auch nicht mit derselben Intensität gefahren. Bei der Tour stehen wirklich die besten Fahrer der Welt am Start, und jeder möchte vorne dabei sein. Bei der Vuelta gibt es zwar ebenfalls ein sehr starkes Feld, aber einige Topstars wie Tadej Pogačar, Primoz Roglic oder Florian Lipowitz fehlen“, erklärt Jonas Costian, Vorsitzender des RC Kaufbeuren. Er ist aber auch Stützpunkttrainer des Bayerischen Radsportverbandes und organisiert in Schwaben das Bezirkstraining. Und deshalb treibt ihn das „zunehmende Sterben der Radrennen“ um, berichtet Costian.

